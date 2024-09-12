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В Минюсте напомнили, как работнику взыскать задолженность по заработной плате

18:16, 12 сентября 2024
Для взыскания задолженности по заработной плате работник может обратиться в суд.
В Минюсте напомнили, как работнику взыскать задолженность по заработной плате
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции рассказывает, что в случае, если не выплачивают начисленную заработную плату, нужно обратиться в суд и направить решение на принудительное исполнение.

Право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом и предусмотрено ст. 43 Конституции Украины.

Работник имеет право на оплату своего труда на основании заключенного трудового договора согласно ст. 21 Закона Украины "Об оплате труда".

Поэтому государственная исполнительная служба делает все возможное, чтобы ваше право на оплату труда было под надежной защитой!

На особом контроле остается состояние выполнения исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовым правоотношением.

Как обратиться в суд, если уладить вопрос во внесудебном порядке не удалось?

Для взыскания задолженности по заработной плате работник может обратиться в суд в порядке приказного производства (требование работника о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы бесспорно) и искового производства (существует спор относительно размера задолженности по выплате заработной платы и/или права на ее получение) ).

Срок обращения в суд с иском о взыскании заработной платы: Статья 233 Кодекса законов о труде Украины устанавливает общий трехмесячный срок для обращения в суд в трудовых спорах, в том числе о взыскании заработной платы. Этот срок начинает отчисляться со дня, когда работник узнал или должен узнать о нарушении своего права.

Проект закона № 11107: В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, предлагающий отменить ограничение в три месяца для обращения в суд с исками о взыскании заработной платы. Это означает, что работники смогут обращаться в суд в любое удобное для них время, не ограничиваясь сроками.

После получения решения суда следует обратиться в государственную исполнительную службу. После этого начинается принудительное исполнение после поступления заявления от взыскателя в отдел ДВС.

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