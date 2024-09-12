В Запорожье задержали информатора рф, который превратил свою квартиру в «наблюдательный пост» за ВСУ

Злоумышленник надеялся выявить позиции ПВО и украинской артиллерии, в частности, реактивных артсистем HIMARS.

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В Запорожье СБУ задержала российского информатора, который шпионил за подразделениями ВСУ. Враждебным агентом оказался местный ИТ-специалист, работавший на кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру). Об этом сообщило Управление СБ Украины во Львовской области.

По инструкции оккупантов фигурант обустроил в собственной квартире «наблюдательный пост», чтобы скрытно следить за локациями Сил обороны.

Для этого информатор приобрел и установил в доме многоэтажного дома тактический бинокль с большой кратностью, дальномерной сеткой и компасом.

С помощью специализированной оптики фигурант надеялся выявить позиции ПВО и украинской артиллерии, в частности, реактивных артсистем HIMARS.

Также злоумышленник отслеживал маршруты движения военных колонн и расположение укрепрайонов Сил обороны.

«Полученные сведения он передавал своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

По координатам информатора оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дроновых ударов по прифронтовой территории региона», - сообщили в СБУ.

СБУ заблаговременно разоблачила вражеского приспешника и задержала его в собственном доме. До этого были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций украинских войск.

Во время обысков в квартире задержанного изъяли оптику и мобильный телефон, который использовал в преступной деятельности.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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