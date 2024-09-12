У Запоріжжі затримали інформатора рф, який перетворив свою квартиру у «спостережний пост» за ЗСУ

Зловмисник сподівався виявити позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.

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У Запоріжжі СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ. Ворожим агентом виявився місцевий ІТ-фахівець, який працював на кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру). Про це повідомило Управління СБ України у Львівській області.

За інструкцією окупанта фігурант облаштував у власній квартирі «спостережний пост», щоб приховано слідкувати за локаціями Сил оборони.

Для цього інформатор придбав і встановив в оселі багатоповерхового будинку тактичний бінокль з великою кратністю, далекомірною сіткою та компасом.

За допомогою спеціалізованої оптики фігурант сподівався виявити позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.

Також зловмисник відслідковував маршрути руху військових колон та розташування укріпрайонів Сил оборони.

«Отримані відомості він передавав своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

За координатами інформатора окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по прифронтовій території регіону», - повідомили у СБУ.

СБУ завчасно викрила ворожого поплічника і затримала його у власному помешканні. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено оптику та мобільний телефон, які використовував у злочинній діяльності.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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