Член ВЛК за 20 000 грн помогал военнослужащим попасть в тыловые части

Военный медицинской службы получил подозрение.

В Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении члену ВЛК воинской части, которому инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, старший лейтенант медицинской службы требовал 20 000 грн у военнослужащего за признание последнего пригодным для военной службы в воинских частях довольствия, ТЦК, учебных центрах.

При этом, подозреваемый предупредил и отметил, что в случае отказа предоставить ему вышеуказанную неправомерную выгоду, он будет признан пригодным к прохождению военной службы.

Подозреваемый был задержан при получении денежных средств. В настоящее время суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

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