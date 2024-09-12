Будут судить руководство Бердянской исправительной колонии за пытки заключенных

Руководство колонии ввело целую процедуру пыток отбывавших наказания осужденных и требовало деньги, — ГБР.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении руководства государственного учреждения "Бердянская исправительная колония", где пытали осужденных. Обвинительные акты направлены в суд.

По данным Бюро, поборы и пытки в учреждении проводились в течение 2016-2020 годов. Руководство ввело целую процедуру пыток отбывавших наказания осужденных и требовали у них и их родных деньги. Непосредственно пыткой занимались другие осуждения.

Каждый из осужденных проходил жесткую процедуру "приема", во время которой к ним применялись разные виды пыток, физическое и психологическое давление. В дальнейшем осужденный попадал в руки других, отобранных администрацией осужденных, являвшихся исполнителями противоправных действий.

В перерыве между пыткой потерпевшим предлагалось позвонить по телефону своим родным и попросить сбросить на отдельно определенную карточку средства, суммы которых варьировались от одной до 100 тысяч гривен, в зависимости от материального положения родственников.

Не выдерживая ежедневных пыток, потерпевшие и их родные вынуждены были выполнять требования пыточников и сбрасывать деньги.

Собранные средства ежемесячно направлялись в учреждение исполнения наказаний в посылках для конкретно определенных осужденных, в дальнейшем изымались у них и передавались руководителям преступной организации.

В настоящее время в суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего руководителя государственного учреждения «Бердянская исправительная колония (№ 77)» и его первого заместителя, а также 7 осужденных, добровольно согласившихся стать участниками преступной организации и исполнителями пыток и вымогательств.

Действия обвиняемых квалифицированы частью первой статьи 255 (создание и руководство преступной организацией, участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях) УК Украины (в редакции статьи до внесения изменений Законом № 671-IX от 04.06.2020), частью второй статьи 127 (пытки) , частью четвертой статьи 189 (вымогательство) УК Украины.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.