Запад вряд ли разрешит дальнобойные удары по рф в Генассамблею ООН, — СМИ

Ослабление ограничений на удары дальнобойным оружием по целям на территории рф вероятно не будет принято до встречи мировых лидеров на Генассамблее ООН в США 24 сентября.

Решение об ослаблении ограничений на удары дальнобойным оружием по российским целям, вероятно, не будет принято до того, как состоится встреча мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в США в конце месяца. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время своего визита в Киев ведущие дипломаты Великобритании и США Дэвид Лемми и Энтони Блинкен не исключили возможность рассмотрения просьбы Президента Украины Владимира Зеленского об использовании западного оружия для более глубоких ударов по рф. Однако они подчеркнули, что этот вопрос будет обсужден Джо Байденом на встрече с премьер-министром Киром Стармером в Вашингтоне в пятницу.

Отмечается, что целью совместного визита Блинкена и Лемми было ознакомление с планами Зеленского по нанесению ударов вглубь российской территории и обсуждению его долгосрочной стратегии на следующий год. Это включало в себя, в частности, стремление лучше понять, на какие цели Киев намерен нацеливаться и по каким причинам.

Как сообщает издание, Зеленский сказал им, что Украину интересуют только военные цели и обсудил военные планы на ближайшие месяцы.

Перед встречей с Блинкеном и Лемми Зеленский объявил, что во время переговоров с Байденом позже этого месяца в Нью-Йорке, где состоятся ежегодные высокоуровневые дебаты в рамках Генеральной ассамблеи ООН, он будет акцентировать свое требование ослабления ограничений на поставку оружия.

Издание пишет, что решение глубокие удары по рф вряд ли будет принято до заседания ООН в Нью-Йорке, хотя Байден может высказать свое мнение относительно того, ожидается ли смена политики. Лемми подтвердил это, сказав, что заседание ООН станет следующей возможностью обсудить ракеты дальнего радиуса действия и последующую поддержку Украины.

Дебаты высокого уровня на Генассамблее в Нью-Йорке стартуют 24 сентября.

Напомним, государственный секретарь США Блинкен заявил, что американский президент Байден «не исключает», что Украина может получить разрешение на удары по территории рф дальнобойным оружием. Кроме того, 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с президентом США разрешение Украины на дальнобойные удары по территории россии.

Также США хотят получить от Зеленского детальный план ударов по рф.

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