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В Украине задержали 19 администраторов Telegram-каналов, пытавшихся сорвать мобилизацию и публиковали маршруты ТЦК

15:20, 25 октября 2024
Злоумышленники публиковали локации передвижения ТЦК и распространяли фейковые сообщения об украинских военных.
В Украине задержали 19 администраторов Telegram-каналов, пытавшихся сорвать мобилизацию и публиковали маршруты ТЦК
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СБУ и Нацполиция задержали 19 администраторов и корреспондентов Телеграмм-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ. Также они снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в частности, о представителях ТЦК. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в Хмельнитчине заблокирована подрывная деятельность сразу 14 человек, которые публично призвали военнообязанных уклоняться от мобилизации. Фигуранты публиковали места нахождения и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции.

Для распространения контента они администрировались десятки групп в Телеграмме и Вайбере.

В Киеве разоблачены четыре жителя столицы, которые публиковали в чатах Телеграмм-каналов геолокации мобильных блокпостов на территории Киевщины.

Для маскировки преступных действий злоумышленники создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами.

В Винницкой области будут судить 30-летнего уклониста, который кроме того, что сам скрывался от призыва, еще и агитировал на своем Телеграмм-канале последовать его примеру.

На основании полученных доказательств следователи СБУ уже сообщили пяти задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Пока планируется сообщить о подозрении другим фигурантам. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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СБУ Национальная полиция ТЦК

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