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Состояние Илона Маска за день выросло на $33,5 млрд благодаря рекордному скачку акций Tesla

15:48, 25 октября 2024
Это самый большой рост акций Tesla за 10 лет.
Состояние Илона Маска за день выросло на $33,5 млрд благодаря рекордному скачку акций Tesla
Источник фото: Главком
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В четверг состояние Илона Маска увеличилось на $33,5 миллиарда после резкого роста акций Tesla Inc., которые поднялись на 22% - больше всего за последнее десятилетие, сообщает Bloomberg. Это обеспечило Маску еще большее преимущество в списке миллиардеров.

Рост стоимости акций Tesla произошел после объявления автопроизводителем о рекордной квартальной прибыли с лета 2023 года. Маск также заявил об ожидаемом 30% росте продаж автомобилей в 2024 году и объявил, что Cybertruck впервые принес квартальную прибыль.

Резкий рост произошел после четырех кварталов снижения финансовых показателей Tesla из-за уменьшения спроса. Это третье по величине единовременное увеличение капитала Маска, который сейчас имеет $270,3 миллиарда, на $61 миллиард больше состояния Джеффа Безоса. Около трех четвертей его богатства составляют акции и опционы Tesla, а также крупные доли в SpaceX, платформе X и компании искусственного интеллекта xAI.

«Мой прогноз - Tesla станет крупнейшей по стоимости компанией в мире, и, пожалуй, с большим отрывом», - прокомментировал Маск.

Источник фото: Bloomberg

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Илон Маск Tesla акции

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