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Для компенсации на оплату коммуналки в рамках программы Прихисток выделили дополнительные средства

22:36, 25 октября 2024
Проект Прихисток позволяет владельцам жилья, бесплатно разместившим у себя ВПЛ, получить компенсацию оплаты коммунальных услуг.
Для компенсации на оплату коммуналки в рамках программы Прихисток выделили дополнительные средства
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Международные доноры выделили дополнительные 265 миллионов гривен на финансирование программы «Прихисток». Это позволит продолжить реализацию программы до конца 2024 года. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Благодаря проекту «Прихисток» у владельцев жилья есть возможность получить компенсацию на оплату коммунальных услуг за бесплатное размещение внутренних переселенцев.

Как говорится в сообщении ОП, с начала полномасштабного российского вторжения программой «Прихисток» воспользовались почти 1,2 млн внутренне перемещенных лиц. В настоящее время в программе принимают участие около 65 тысяч домохозяйств, которые разместили у себя более 160 тысяч внутренних переселенцев.

Напомним, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что денег на «зимние» субсидии и льготы заложено достаточно.

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