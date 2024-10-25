Для компенсации на оплату коммуналки в рамках программы Прихисток выделили дополнительные средства

Международные доноры выделили дополнительные 265 миллионов гривен на финансирование программы «Прихисток». Это позволит продолжить реализацию программы до конца 2024 года. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.
Благодаря проекту «Прихисток» у владельцев жилья есть возможность получить компенсацию на оплату коммунальных услуг за бесплатное размещение внутренних переселенцев.
Как говорится в сообщении ОП, с начала полномасштабного российского вторжения программой «Прихисток» воспользовались почти 1,2 млн внутренне перемещенных лиц. В настоящее время в программе принимают участие около 65 тысяч домохозяйств, которые разместили у себя более 160 тысяч внутренних переселенцев.
Напомним, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что денег на «зимние» субсидии и льготы заложено достаточно.
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