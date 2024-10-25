Минобороны запустило новый компьютерный полигон для обучения артиллеристов

Минобороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию компьютерный артиллерийский полигон украинского производства.

Источник фото: Міноборони

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации новый компьютерный артиллерийский полигон, предназначенный для обучения артиллерийских подразделений. Об этом сообщили в ведомстве.

Комплекс разработали украинские программисты как цифровой инструмент для подготовки расчетов из различных типов артиллерийских установок. Алгоритмы программы построены на основе реального боевого опыта украинских военных, накопленного за годы войны с россией.

Комплекс позволяет моделировать огневые задачи, анализировать их выполнение, разбирать действия каждого члена расчета и предоставлять рекомендации для исправления ошибок. Полигон является мобильным и помещается в чемодан, что позволяет проводить обучение как в стационарных помещениях, так и в полевых условиях.

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