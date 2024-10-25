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$8-10 тысяч за избежание мобилизации — во Львовской области задержали чиновников воинской части и медцентра

16:35, 25 октября 2024
Одно должностное лицо обещало военнообязанному обеспечить бронирование, а другое — справку о непригодности к службе и увольнении по состоянию здоровья.
$8-10 тысяч за избежание мобилизации — во Львовской области задержали чиновников воинской части и медцентра
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На Львовщине правоохранители разоблачили организаторов незаконных схем для избежание военной службы, среди которых - чиновник воинской части и заместитель начальника военно-медицинского клинического центра региона.

Как сообщила Управление СБУ во Львовской области, 35-летний начальник службы одной из воинских частей обещал военнообязанному обеспечить бронирование.

Делок гарантировал, что имеет влияние на коллег из ТЦК и СП и в короткий срок подготовит уклонисту необходимый пакет «документов», чтобы последний мог избежать мобилизации.

За такую ​​«услугу» он просил $8 тысяч США.

Другой фигурант - 37-летний чиновник военно-медицинского клинического центра, торговал фиктивными справками с недостоверными диагнозами о непригодности к службе и освобождении по состоянию здоровья.

Стоимость пакета таких «документов» составила $10 тысяч США с человека.

Правоохранители задокументировали получение злоумышленником первой части транша – 15 тысяч гривен.

Правоохранители задержали обоих фигурантов, им уже сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Украине задержали 19 администраторов Telegram-каналов, пытавшихся сорвать мобилизацию и публиковали маршруты ТЦК.

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СБУ ТЦК мобилизация

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