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Касаційні фільтри для обмеження доступу справ у касаційні суди необхідно посилити – Верховний Суд

08:30, 31 жовтня 2024
Перш за все касаційні фільтри хочуть посилити для Касаційного адміністративного суду Верховного Суду.
Касаційні фільтри для обмеження доступу справ у касаційні суди необхідно посилити – Верховний Суд
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У Верховному Суді виступили з ініціативою посилити касаційні фільтри і таким чином зменшити підстави для перегляду справ у касаційній інстанції.  

«Для Верховного Суду важливе питання касаційних фільтрів. Навіть під час повномасштабного вторгнення, у 2023 році у Верховному Суді перебувало на розгляді більше 100 тис. справ. З них 80 тисяч справ касаційні суди і Велика Палата розглянули. Половина всіх цих справ – це справи адміністративного судочинства. На мій погляд, необхідно підійти до вирішення цієї проблеми системно. Чи може бути так, що існує, наприклад, 10 тисяч однакових проваджень? Тут або щось не так із судами, або щось не так із законодавством, або із державою та суспільством в цілому. Необхідно шукати вихід з цієї ситуації», - розповів 29 жовтня голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час роботи конференції «Шлях України до ЄС».

Нагадаємо, що у Верховному Суді також підтримали ідею створення Вищого суду з публічно-правових спорів, тобто суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (НБУ, НАБУ, НАЗК тощо), а також справи, що належали до виключної компетенції Окружного адміністративного суду міста Києва щодо оскарження актів національних державних органів, повноваження яких поширюються на територію України.

Автор В’ячеслав Хрипун

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суд Верховний Суд Станіслав Кравченко

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