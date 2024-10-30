Дію визнано одним із найкращих винаходів світу за версією журналу Time

Time Best Inventions 2024 оцінив шлюб онлайн у Дії в категорії Apps & Software за надзвичайний вплив та сміливі інновації, які полегшують життя мільйонам.

Дія стала один із найкращих винаходів світу, за версією журналу Time у категорії застосунки та програмне забезпечення. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що щороку Time обирає 200 винаходів, як змінюють світ.

«Дія» потрапила до Time Best Inventions 2024 у категорії застосунки та програмне забезпечення. Нагороду отримали за шлюб онлайн, перший у світі повністю цифровий процес одруження», – сказав Федоров.

Також він зауважив, що цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom та Duolingo.

Раніше ми писали, що реєстрація бізнесу у Дії скоротилася з 20 до 5 хвилин.

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