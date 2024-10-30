Дію признали одним из лучших изобретений мира по версии журнала Time

Time Best Inventions 2024 оценил брак онлайн в Дії в категории Apps & Software за чрезвычайное влияние и смелые инновации, облегчающие жизнь миллионам.

Дія стала одним из лучших изобретений мира, по версии журнала Time в категории приложения и программного обеспечения. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что ежегодно Time выбирает 200 изобретений, как меняют мир.

«Дія попала в Time Best Inventions 2024 в категории приложения и программное обеспечение. Награду получили за брак онлайн, первый в мире полностью цифровой процесс бракосочетания», – сказал Федоров.

Также он отметил, что эту награду получали OpenAI GPT-4, Zoom и Duolingo.

Ранее сообщалось, что регистрация бизнеса в Дії сократилась с 20 до 5 минут.

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