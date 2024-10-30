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Суд повторно арестовал 2,6 млрд гривен онлайн-казино

19:39, 30 октября 2024
В ГБР сообщили, что онлайн-казино подозревают в отмывании российских денег.
Суд повторно арестовал 2,6 млрд гривен онлайн-казино
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30 октября Печерский суд Киева повторно арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино, которое подозревается в отмывании российских денег. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В Бюро напомнили, что 12 августа суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА миллиардов гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

«ГБР осуществляет расследование схем легализации имущества объединениями лиц с участием ряда субъектов хозяйствования, которые получили лицензию по организации азартных игр в сети Интернет и действовали под прикрытием отдельных работников правоохранительных и контролирующих органов», - заявили в ГБР.

Там отметили, что подтверждены связи данного онлайн-казино с представителями государства-агрессора и российским капиталом, а также подсанкционными субъектами.

ГБР проводит указанное расследование в рамках уголовного производства по фактам финансирования действий, предпринятых с целью свержения конституционного строя, легализации имущества, создания и участия в преступной организации, бездействия работника правоохранительного органа по незаконной деятельности лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 УК Украины).

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суд ГБР

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