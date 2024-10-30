В Киеве задержали 16-летнего студента, который поджег три отделения Укрпочты

Парень поджег почтовые отделения в Соломенском и Дарницком районах столицы.

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении 16-летнему студенту одного из киевских колледжей, который поджег три помещения АО «Укрпочта».

Как сообщила Киевская городская прокуратура, молодой человек в мессенджере «Телеграмм» получил предложение поджечь три почтовых отделения в Соломенском и Дарницком районах столицы за 1000 долларов США.

Парень согласился на это предложение и приобрел на АЗС легковоспламеняющееся вещество, после чего поехал по указанным заказчиком адресам почтовых отделений, разбил окно и залил входную дверь бензином, а затем бросил в помещение горящий кусок картона, в результате чего загорелась входная дверь.

Все свои действия фиксировал на мобильный телефон.

«Студента задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Для несовершеннолетних лиц за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет», - добавили в прокуратуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.