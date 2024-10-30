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У Києві затримали 16-річного студента, який підпалив три відділення Укрпошти

19:22, 30 жовтня 2024
Хлопець підпалив поштові відділення у Солом’янському та Дарницькому районах столиці.
У Києві затримали 16-річного студента, який підпалив три відділення Укрпошти
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У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру 16-річному студенту одного з київських коледжів, який підпалив три приміщення АТ «Укрпошта».

Як повідомила Київська міська прокуратура, хлопець у месенджері «Телеграм» отримав пропозицію підпалити три поштові відділення у Солом’янському та Дарницькому районах столиці за 1000 доларів США.

Хлопець погодився на цю пропозицію і придбав на АЗС легкозаймисту речовину, після чого поїхав за вказаними замовником адресами поштових відділень, розбив вікно та залив вхідні двері бензином, а згодом кинув у приміщення підпалений шматок картону, внаслідок чого загорілись вхідні двері. 

Усі свої дії хлопець фіксував на мобільний телефон.

«Студента затримали у порядку ст. 208 КПК України. Для неповнолітніх осіб за такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років», - додали у прокуратурі.

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прокуратура Київ

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