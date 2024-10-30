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Суд повторно арештував 2,6 млрд гривень онлайн-казино

19:39, 30 жовтня 2024
У ДБР повідомили, що онлайн-казино підозрюють у відмиванні російських грошей.
Суд повторно арештував 2,6 млрд гривень онлайн-казино
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30 жовтня Печерський суд Києва повторно арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

У Бюро нагадали, 12 серпня суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА мільярдів гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

«ДБР здійснює розслідування схем легалізації майна об’єднаннями осіб за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів», - заявили у ДБР.

Там зазначили, що підтверджено зв’язки даного онлайн-казино із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також підсанкційними суб’єктами.

ДБР проводить вказане розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 КК України).

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суд ДБР

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