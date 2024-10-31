Кассационные фильтры для ограничения доступа дел в кассационные суды необходимо ужесточить – Верховный Суд

Прежде всего, кассационные фильтры хотят ужесточить для Кассационного административного суда Верховного Суда.

В Верховном Суде выступили с инициативой ужесточения кассационных фильтров и таким образом уменьшения оснований для пересмотра дел в кассационной инстанции.

«Для Верховного Суда важен вопрос кассационных фильтров. Даже во время полномасштабного вторжения в 2023 году в Верховном Суде находилось на рассмотрении более 100 тыс. дел. Из них 80 тысяч дел кассационные суды и Большая Палата рассмотрели. Половина всех этих дел – это дела административного судопроизводства. На мой взгляд, необходимо подойти к решению этой проблемы системно. Может ли быть так, что существует, например, 10 тысяч одинаковых производств? Здесь или что-то не так с судами, или что-то не так с законодательством, или с государством и обществом в целом. Необходимо искать выход из этой ситуации», – рассказал 29 октября председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время работы конференции «Путь Украины в ЕС».

Напомним, что в Верховном Суде также поддержали идею создания Высшего суда по публично-правовым спорам, т. е. суда который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (НБУ, НАБУ, НАПК и т.д.), а также дела, которые ранее относились к исключительной компетенции Окружного административного суда города Киева об обжаловании актов национальных государственных органов, полномочия которых распространяются на территорию Украины.

Автор Вячеслав Хрипун

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