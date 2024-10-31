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США захищатимуть Південну Корею всіма видами озброєння, зокрема і ядерними — глава Пентагону

10:34, 31 жовтня 2024
Ллойд Остін наголосив, що будь-яка ядерна атака КНДР проти Сполучених Штатів або їхніх союзників і партнерів призведе до кінця режиму Кім Чен Ина.
США захищатимуть Південну Корею всіма видами озброєння, зокрема і ядерними — глава Пентагону
Джерело фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III / Х
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Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив тверде зобов’язання Вашингтону забезпечити розширене стримування КНДР, «використовуючи весь спектр оборонних можливостей США, включаючи ядерну, звичайну, протиракетну оборону та передові неядерні можливості». Про це йдеться в спільному комюніке 56-ї Консультативної наради з безпеки між США та Республікою Корея, яка відбулася за участі обох країн.

Остін наголосив, що будь-яка ядерна атака КНДР проти Сполучених Штатів або їхніх союзників і партнерів призведе до кінця режиму Кім Чен Ина.

«Будь-яка ядерна атака КНДР проти Сполучених Штатів або їхніх союзників і партнерів є неприйнятною та призведе до кінця режиму Кіма», - йдеться у комюніке.

США та Південна Корея також висловили стурбованість тим, що військова співпраця між росією і КНДР, яка посилилася після підписання Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами, поглиблює регіональну нестабільність.

«Обидва лідери чітко дали зрозуміти, що військова співпраця, включаючи незаконну торгівлю зброєю та передачу високих технологій між росією та КНДР, є явним порушенням резолюцій РБ ООН, і закликали росію виконувати свої зобов’язання. Обидва лідери також рішуче засудили те, що військова співпраця між росією та КНДР вийшла за рамки передачі військових поставок до фактичного розгортання сил, і пообіцяли тісно координувати з міжнародним співтовариством у цьому питанні», - говориться у заяві.

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США зброя КНДР Південна Корея Північна Корея

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