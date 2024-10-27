Руководитель ОП Андрей Ермак сделал заявление по поводу переговоров с россией

Андрей Ермак подчеркнул, что нельзя строить предложение мира под влиянием тех, кто желал этой войны.

Источник фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что нельзя строить предложение мира под влиянием тех, кто желал этой войны. Об этом глава ОП сказал в интервью Corriere Della Sera.

«Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а лишь о необходимости принять международно признанные границы. Однако это правда, что он был готов вести переговоры (в 2022 году – ред.) исходя из ситуации накануне российского вторжения. Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, мы хотим ее завершения. Нас успокаивает тот факт, что страны глобального Юга также осуждают российское вторжение и силовой захват территорий.

Однако для того, чтобы начать переговоры, мы должны вернуться к ситуации, которая была до первого выстрела российской пушки в четыре часа утра два года назад. Тогда мы будем говорить о том, как восстановить наш суверенитет до границ 1991 года», – сказал он.

Андрей Ермак подчеркнул, что нельзя строить предложение мира под влиянием тех, кто желал этой войны.

«Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем себя сильными, а также будем иметь поддержку глобального Юга для переговоров с россией», – подчеркнул он.

На вопрос, означает ли это, что конференция переносится на следующий год, Андрей Ермак сказал: «Мы не знаем, мы сделаем это, когда будут соответствующие условия, надеемся как можно скорее».

В то же время, он отметил, что в начале ноября Украина завершит формулу мира, и тогда Владимир Зеленский будет готов выслушать другие инициативы, таких стран как Китай, Бразилия, Южная Африка и тому подобное, чтобы интегрировать их в нашу.

«Тогда наше предложение будет иметь значительную поддержку», - сказал руководитель ОП.

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