Керівник ОП Андрій Єрмак зробив заяву щодо переговорів із росією

Андрій Єрмак наголосив, що не можна будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів цієї війни.

Джерело фото: president.gov.ua

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що не можна будувати пропозицію миру під впливом тих, хто хотів цієї війни. Про це голова ОП сказав в інтерв'ю Corriere Della Sera.

«Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а лише про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Однак це правда, що він був готовий вести переговори (у 2022 році – ред.), виходячи з ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим і Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, ми хочемо її завершення. Нас заспокоює той факт, що країни глобального Півдня також засуджують російське вторгнення і силове захоплення територій.

Однак для того, щоб розпочати переговори, ми повинні повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о четвертій годині ранку два роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 1991 року», - сказав він.

Андрій Єрмак наголосив, що не можна будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів цієї війни.

«Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо себе сильними, а також матимемо підтримку глобального Півдня для переговорів з росією», – підкреслив він.

На запитання, чи означає це, що конференція переноситься на наступний рік, Андрій Єрмак сказав: «Ми не знаємо, ми зробимо це, коли будуть відповідні умови, сподіваємося, якнайшвидше».

Водночас він відмітив, що на початку листопада Україна завершить формулу миру, і тоді Володимир Зеленський буде готовий вислухати інші ініціативи, таких країн як Китай, Бразилія, Південна Африка тощо, щоб інтегрувати їх у нашу.

«Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку», - зазначив керівник ОП.

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