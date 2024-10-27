Discord в суді бореться за збереження анонімності своїх користувачів

Платформа захищатиме своє право не розголошувати дані користувачів.

Платформа обміну миттєвими повідомленнями Discord захищатиме в суді своє право не розголошувати дані користувачів. Про це повідомляє The Verge.

Південнокорейський видавець ігор Nexon стверджує, що Discord відмовилася виконати розпорядження суду, який зобов’язав платформу розкрити інформацію про користувачів, пов’язаних з підозрою в порушенні інтелектуальної власності.

Стверджується, що користувачі Discord використовують платформу для поширення піратських версій відеоігор.

Discord відповідає, що виконання наказу може порушити «рішення користувачів Discord залишатися анонімними, що є одним з аспектів їхньої свободи слова, захищеної Першою поправкою до Конституції США».

Nexon вважає, що відповідно «Закону про авторське право в цифрову епоху»/ Digital Millennium Copyright Act (DMCA) компанії правовласники можуть звернутися до федерального суду з вимогою надати інформацію про користувача, який підозрюється в порушенні авторських прав.

«Discord прагне виконувати свої зобов’язання перед законом, але виступати вашим партнером у відстоюванні авторських прав не є одним з них», — пише юрист Discord.

Законний представник Discord назвав вимоги Nexon «неналежними й надмірно обтяжливими» і заявив, що Discord вже надав Nexon «Основну інформацію про абонентів для окремого набору з 64 ідентифікаторів користувачів». За словами Discord, зараз Nexon просить надати інформацію про більшу кількість користувачів за порушення одного з тих самих авторських прав.

«Ви намагаєтеся переглянути угоду, яка вже була укладена і виконана», — зазначає юрист компанії.

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