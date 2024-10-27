Практика судів
  1. У світі

Discord в суді бореться за збереження анонімності своїх користувачів

18:23, 27 жовтня 2024
Платформа захищатиме своє право не розголошувати дані користувачів.
Discord в суді бореться за збереження анонімності своїх користувачів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Платформа обміну миттєвими повідомленнями Discord захищатиме в суді своє право не розголошувати дані користувачів. Про це повідомляє The Verge.

Південнокорейський видавець ігор Nexon стверджує, що Discord відмовилася виконати розпорядження суду, який зобов’язав платформу розкрити інформацію про користувачів, пов’язаних з підозрою в порушенні інтелектуальної власності.

Стверджується, що користувачі Discord використовують платформу для поширення піратських версій відеоігор.

Discord відповідає, що виконання наказу може порушити «рішення користувачів Discord залишатися анонімними, що є одним з аспектів їхньої свободи слова, захищеної Першою поправкою до Конституції США».

Nexon вважає, що відповідно «Закону про авторське право в цифрову епоху»/ Digital Millennium Copyright Act (DMCA) компанії правовласники можуть звернутися до федерального суду з вимогою надати інформацію про користувача, який підозрюється в порушенні авторських прав.

«Discord прагне виконувати свої зобов’язання перед законом, але виступати вашим партнером у відстоюванні авторських прав не є одним з них», — пише юрист Discord.

Законний представник Discord назвав вимоги Nexon «неналежними й надмірно обтяжливими» і заявив, що Discord вже надав Nexon «Основну інформацію про абонентів для окремого набору з 64 ідентифікаторів користувачів». За словами Discord, зараз Nexon просить надати інформацію про більшу кількість користувачів за порушення одного з тих самих авторських прав.

«Ви намагаєтеся переглянути угоду, яка вже була укладена і виконана», — зазначає юрист компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Після листа МЗС щодо загрози неотримання траншу від ЄС комітет підтримав законопроект про угоди корупціонерів зі слідством

У разі неприйняття закону про пом’якшення покарання корупціонерам, які укладуть угоди зі слідством, Україна ризикує не отримати 4 млрд євро від ЄС.

На фоні підготовки урядом пенсійної реформи Рахункова палата заявила, що судові рішення з пенсійних справ «навантажують бюджет»

У Рахунковій палаті заявили, що виплати за рішеннями судів пенсіонерам, що були військовослужбовцями силових структур та особам, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості, призвели до додаткового навантаження Пенсійного фонду у 66,5 млрд грн.

Нового керівника Бюро економічної безпеки призначать до кінця лютого 2025 року

Процедура відбору нового очільника Бюро економічної безпеки має відбутися з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Направлення сторонам судових рішень в одному конверті, навіть у разі проживання їх за однією адресою, ЦПК не передбачено – Верховний Суд

Верховний Суд виснував, що коли учасник справи не був повідомлений про розгляд справи і не отримав судове рішення, такі обставини слід вважати як пропуск строку з інших поважних причин, і не застосовувати річний преклюзивний строк.

Верховний Суд висловився стосовно повноважень судів на визначення наявності чи відсутності повноважень у прокурора

Оскільки повноваження прокурора, визначеного керівником відповідного органу прокуратури на досудовому розслідуванні, закінчуються завершенням кримінального провадження, тому суд при визначенні наявності чи відсутності повноважень прокурора не може керуватися положеннями ч. 1 ст. 37 КПК – позиція ВС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду