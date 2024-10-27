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Discord в суде борется за сохранение анонимности своих пользователей

18:23, 27 октября 2024
Платформа будет защищать свое право не разглашать данные пользователей.
Discord в суде борется за сохранение анонимности своих пользователей
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Платформа обмена мгновенными сообщениями Discord будет защищать в суде свое право не разглашать данные пользователей. Об этом сообщает The Verge.

Южнокорейский издатель игр Nexon утверждает, что Discord отказалась выполнить распоряжение суда, обязывающего платформу раскрыть информацию о пользователях, связанных с подозрением в нарушении интеллектуальной собственности.

Утверждается, что пользователи Discord используют платформу для распространения пиратских версий видеоигр.

Discord отвечает, что исполнение приказа может нарушить «решение пользователей Discord оставаться анонимными, что является одним из аспектов их свободы слова, защищенной Первой поправкой к Конституции США».

Nexon считает, что согласно «Закону об авторском праве в цифровую эпоху»/Digital Millennium Copyright Act (DMCA) компании правообладатели могут обратиться в федеральный суд с требованием предоставить информацию о пользователе, подозреваемом в нарушении авторских прав.

«Discord стремится выполнять свои обязательства перед законом, но выступать вашим партнером в отстаивании авторских прав не является одним из них», - пишет юрист Discord.

Законный представитель Discord назвал требования Nexon «ненадлежащими и чрезмерно обременительными» и заявил, что Discord уже предоставил Nexon «Основную информацию об абонентах для отдельного набора из 64 идентификаторов пользователей». По словам Discord, сейчас Nexon просит предоставить информацию о большем количестве пользователей за нарушение одного из тех же авторских прав.

«Вы пытаетесь пересмотреть соглашение, которое уже было заключено и исполнено», — отмечает юрист компании.

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