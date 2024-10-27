Как пережить переход на зимнее время без вреда для здоровья — полезные советы

Что нужно сделать, чтобы быстро адаптировались к новому времени – советы.

Фото: informator.ua

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перешла на зимнее время – в 4:00 стрелки часов перевели на один час назад.

Для многих украинцев перевод часов является сильным потрясением из-за того, что организм вынужден адаптироваться к новому расписанию. Чтобы плавно адаптироваться и минимизировать влияние перевода часов на здоровье, следует подготовиться.

Издание cnet.com дало несколько советов, как быстро адаптировались к новому времени и пережить его без ущерба здоровью.

Соблюдайте регулярный режим сна

Чтобы организм быстрее адаптировался к новому времени, важно соблюдать постоянный график сна. Ложитесь и просыпайтесь одновременно и каждый день, даже в выходные. Постепенно тело привыкнет к стабильному распорядку, и вы будете засыпать и просыпаться без ощущения усталости и стресса.

Проводите больше времени на солнце

С истечением летнего времени дни становятся короче, и закаты приходят раньше. Уже после работы вас могут встречать сумерки или даже темнота. Чтобы восполнить недостаток солнечного света, старайтесь почаще бывать на улице утром или в обед. Пусть это станет вашей новой привычкой: небольшие прогулки или, по крайней мере, несколько минут на свежем воздухе утром помогут вам легче переносить сокращение световых дней.

Используйте маску для сна

В темное время года просыпаться по утрам становится сложнее из-за более позднего восхода солнца. Если вы хотите вставать в свое время, не зависимо от того, светло или темно за окном, попробуйте использовать маску для сна. Она поможет избежать влияния внешних источников света и поддержит комфортный режим сна.

Полезные советы экспертов

Эксперты и известные личности дали несколько советов, как сделать ваш переход на зимнее время более плавным, пишет womanel.com.

«Я использую освободившийся час для прогулки на природе. Мои исследования в области нейроэстетики показали, что пребывание на природе и творческая активность так полезны для здоровья, психики и долголетия. Эти древние практики тысячелетиями скрывались от посторонних глаз, и нам крайне важно уделять им первостепенное внимание», - говорит доктор Тара Сварт, нейробиолог, автор и ведущая программ.

А фитнес-блогер и основательница Stay Wild Swim Занна ван Дийк говорит, что использует этот час, чтобы сделать несколько упражнений на растяжку.

«Недавно я загрузила приложение, и оно стало для меня настоящим сюрпризом в плане контроля над подвижностью, которой я часто пренебрегаю. Это так важно для поддержки моих тренировок, восстановления и производительности», - сказала она.

В свою очередь преподаватель йоги, кулинарный писатель и основатель The Glow Space Мадлен Шоу готовит еду.

«Я готовлю еду: у меня есть час, чтобы включить музыку и заняться приготовлением пищи. Я обжариваю овощи, делаю энергетические шарики для перекуса и готовлю чили из чёрной фасоли. Половину я замораживаю, а остальное храню в холодильнике. Если неделя будет насыщенной, у меня будет под рукой готовые здоровые блюда. Я нахожу это своего рода терапией и получаю удовольствие как от процесса, так и от конечного результата», - говорит писатель.

А Стефани Элсвуд, врач-терапевт и популяризатор растительного/трезвого образа жизни, занимается организацией своего пространства, в частности, на гардеробе: «Я считаю, что отсутствие беспорядка в помещении очень важно для моего самочувствия. Я могу избавиться от ненужных вещей, чтобы сделать свой гардероб более эффективным, а наличие заранее подобранных нарядов помогает бороться с усталостью от принятия решений, повышая мою общую эффективность. Когда бы я ни занималась этим, я всегда испытываю чувство удовлетворения».

«Дополнительный час – это прекрасная возможность уделить больше времени спокойствию. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что спокойный мозг с меньшей неврологической активностью может свидетельствовать о более продолжительной жизни. Как и многие люди, я, безусловно, виновата в том, что не могу остановиться в мыслях, но это исследование заставляет меня уделять больше времени защите своего мозга – будь то общение с близкими, чтение, питание микробов кишечника или просто спокойствие», - говорит доктор Меган Росси, ученый, диетолог и писатель.

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