Украина переходит на зимнее время – когда переводить часы

Стрелки часов переведут на час назад.

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов переведут на час назад.

Часы в Украине должны были больше не переводить на летнее или зимнее время, поскольку 16 июля Верховная Рада поддержала законопроект об исчислении времени в Украине № 4201. Впоследствии законопроект подписал председатель Верховной Рады, и 21 августа он был направлен на подпись Президенту.

Однако Президент Владимир Зеленский его до сих пор не подписал и, по информации источников BBC, не планирует этого делать.

Как сообщил BBC Украина собеседник в президентской команде, этот закон так и не подпишут.

«Не планирует Президент подписывать», - утверждает собеседник в ОП. А для ветирования закона сроки уже истекли.

Другой собеседник в президентской фракции также заверил BBC, что подписи не будет.

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