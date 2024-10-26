Как украинцам в Польше воспользоваться программой «еВідновлення»

Украинцы в Польше могут воспользоваться «еВідновленням» для получения компенсации за разрушенное жилье.

Источник фото: acmc.ua

Правительство Украины запустило программу «еВідновлення» для компенсации жилья, разрушенного или поврежденного в результате боевых действий. Программа доступна и украинцам, находящимся в Польше, сообщает портал inPoland.

Для участия в «еВідновлення» украинцы, которые временно находятся за рубежом, могут передать полномочия родственникам или близким в Украине через доверенность. Программа обеспечивает компенсации для покупки нового жилья или восстановления поврежденного, но действуют определенные условия:

- Заявитель должен предоставить доказательства повреждения или уничтожения жилья из-за боевых действий.

- Компенсация может быть использована только для приобретения жилья в Украине.

- Программа открыта для физических лиц, имеющих право собственности на пострадавшее жилье.

Чтобы воспользоваться программой из-за рубежа, украинцы могут оформить доверенность на родных в Украине через нотариуса или онлайн-сервисы, если это позволяет польское законодательство. Родственники могут подавать заявки на компенсацию от их имени.

«еВідновлення» дает возможность вернуть утраченное жилье даже за рубежом, поэтому гражданам рекомендуют обращаться за юридической помощью для оформления документов и подачи заявки.

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