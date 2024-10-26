Практика судов
  1. В Украине

Что означает отстранение от работы — разъяснение Гоструда

18:01, 26 октября 2024
При отстранении от работы действие трудового договора не прекращается, но работник временно к работе не допускается.
Что означает отстранение от работы — разъяснение Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда объясняет, что означает отстранение от работы.

Согласно ст. 46 КЗоТ, отстранение работников от работы работодателем допускается в случае: появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения; отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охране; в других случаях, предусмотренных законодательством.

Отстранение от работы – это временное лишение работника, находящегося в трудовом правоотношении с предприятием, возможности реального осуществления им права на труд. Устранение от работы производится собственником на основании выявленного им факта, по которому собственник имеет право устранить или обязан отстранить работника от работы.

При отстранении от работы действие трудового договора не прекращается, но работник временно к работе не допускается. При этом на период отстранения от работы за работником сохраняется его рабочее место.

Отстранение от работы или другой деятельности осуществляет собственник предприятия или уполномоченный им орган путем издания приказа (выдачи устного распоряжения с последующим изданием приказа) и принятия мер по контролю за его исполнением.

За период отстранения от работы без сохранения заработной платы уплата страхового взноса на социальное страхование не производится, и такой период в страховой стаж не засчитывается.

Если будет установлено, что в нарушение ст. 46 КЗоТ работодатель по собственной инициативе без законных оснований отстранил работника от работы с остановкой выплаты заработной платы, суд должен удовлетворить иск последнего о взыскании в связи с этим средней заработной платы за время вынужденного прогула в соответствии со ст. 235 КЗоТ.

Также, согласно ст. 13 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" трудовой договор может быть приостановлен в связи с военной агрессией против Украины, что исключает возможность предоставления и выполнения работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Меморандум с МВФ предусматривает реформу упрощенной системы налогообложения и НДФЛ

Как говорится в обновленном меморандуме с МВФ, реформа системы единого налога будет направлена на минимизацию возможностей бизнеса легально уклоняться от уплаты налогов или утаивать от налогообложения объемы продаж товаров и услуг, а также скрывать трудовые отношения под договорами с ФЛП.

Принятый на основании соглашения приговор в отношении одного из нескольких лиц не имеет преюдициального значения для уголовного производства в отношении других лиц – Верховный Суд

Такой приговор не является доказательством виновности других лиц.

Выводы о состоянии здоровья из гражданских медучреждений будут через минуту попадать в Минобороны – подготовлена цифровизация ВВК

Медицинское заключение гражданского учреждения здравоохранения относительно военнообязанного в цифровом формате через несколько минут попадет в систему Минобороны – Катерина Черногоренко объяснила суть цифровизации ВВК.

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

Чтобы стать судьей, не нужно будет владеть знаниями из всех сфер права и демонстрировать гениальность на IQ-тесте – требования упростят

Кандидаты в судьи смогут сами выбрать специализацию, по которой будут сдавать тесты и практические задания, а требования к баллу на IQ-тесте снизят.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Ганечко
    Олена Ганечко
    член Ради суддів України, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Галина Мигаль
    Галина Мигаль
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Пєсков
    В'ячеслав Пєсков
    суддя Великої Палати Верховного Суду