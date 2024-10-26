В Одесской области поймали молодого человека, который похитил мопед во время комендантского часа

20-летнему похитителю мопеда из Теплодара грозит до 5 лет.

Источник фото: od.npu.gov.ua

Жителю города Теплодар, Одесской области, грозит до пяти лет заключения за похищение мопеда во время комендантского часа. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Инцидент произошел 23 октября, когда 20-летний местный житель, нарушив комендантский час, отправился искать «легкую добычу». Заходя в подъезды многоэтажек, он обнаружил мопед, который откатил к знакомому и оставил в гараже. Своими действиями злоумышленник нанес владельцу ущерб на сумму 10 тысяч гривен.

На следующий день владелец мопеда заметил исчезновение транспортного средства и обратился в полицию. Правоохранители быстро разыскали правонарушителя и вернули мопед. Молодой человек признался в преступлении, объяснив, что планировал покататься, а потом продать мопед.

Следователи изъяли транспорт как вещественное доказательство и задержали подозреваемого. По информации следователя Олега Мерцалова, парню сообщили о подозрении за незаконное завладение транспортным средством по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает до пяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

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