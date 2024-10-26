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Минобороны установило новые стандарты калорийности продуктов для ВСУ

15:16, 26 октября 2024
С 2025 года продукты для ВСУ должны соответствовать обновленным требованиям калорийности.
Минобороны установило новые стандарты калорийности продуктов для ВСУ
Источник фото: Минобороны
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Министерство обороны Украины установило новые требования к калорийности продуктов, поставляемых для нужд ВСУ. Это решение приняли после проверок воинских частей, которые выявили проблемы с поставками продуктов с недостаточной калорийностью. Об этом сообщили в Минобороны.

«В условиях войны физические и психологические нагрузки на военнослужащих чрезвычайно высоки, поэтому важно, чтобы продукты полностью соответствовали их потребностям в питательности и энергетической ценности. Установление четких требований к энергетической ценности продуктов - это не просто стандарты, а гарантия поддержания боевой готовности и здоровья защитников», - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Новые требования вступят в силу в начале 2025 года и станут обязательными для закупочного агентства Минобороны ДОТ при заключении государственных контрактов на поставку продуктов. Ранее энергетическую ценность продуктов определял поставщик на этапе заключения контракта.

Стандарты закреплены в документе «Требования к энергетической ценности некоторых пищевых продуктов по Каталогу продуктов питания», где показатели соответствуют государственным стандартам.

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ВСУ Минобороны

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