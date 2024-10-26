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Міноборони встановило нові стандарти калорійності продуктів для ЗСУ

15:16, 26 жовтня 2024
З 2025 року продукти для ЗСУ повинні відповідати оновленим вимогам калорійності.
Міноборони встановило нові стандарти калорійності продуктів для ЗСУ
Джерело фото: Міноборони
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Міністерство оборони України встановило нові вимоги до калорійності продуктів, що постачаються для потреб ЗСУ. Це рішення ухвалили після перевірок військових частин, які виявили проблеми з постачанням продуктів із недостатньою калорійністю. Про це повідомили в Міноборони.

«В умовах війни фізичні та психологічні навантаження на військовослужбовців є надзвичайно високими, тому важливо, щоб продукти повністю відповідали їхнім потребам у поживності та енергетичній цінності. Встановлення чітких вимог до енергетичної цінності продуктів — це не просто стандарти, а гарантія підтримки бойової готовності та здоров'я захисників», — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Нові вимоги набудуть чинності на початку 2025 року та стануть обов’язковими для закупівельної агенції Міноборони ДОТ при укладанні державних контрактів на постачання продуктів. Раніше енергетичну цінність продуктів визначав постачальник на етапі укладання контракту.

Стандарти закріплені у документі «Вимоги до енергетичної цінності деяких харчових продуктів за Каталогом продуктів харчування», де показники відповідають державним стандартам.

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ЗСУ Міноборони

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