Координаційний штаб та Світовий Конґрес Українців працюватимуть із військовополоненими та їхніми родинами

Координаційний штаб та Світовий Конґрес Українців підписали меморандум на підтримку військовополонених.

Джерело фото: koordshtab.gov.ua

Голова Координаційного штабу Кирило Буданов та президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод підписали Меморандум про співпрацю, що сприятиме підтримці військовополонених та їхніх родин.

Згідно з інформацією Координаційного штабу, документ визначає умови партнерства для захисту прав українських Захисників і Захисниць, які перебувають у ворожому полоні, а також їхніх родин. Крім того, Меморандум декларує підтримку всіх українців, які постраждали від російської агресії.

Координатори співпраці будуть зосереджені на захисті прав тих, хто підлягає примусовому утриманню на території ворога. Основними напрямками діяльності є:

гуманітарна допомога, соціально-правовий захист та волонтерство;

медична допомога, психологічна та фізична реабілітація;

національна ідентичність, культура та просвіта;

міжнародна адвокація та дипломатичний вплив на безпекові виклики.

«Для нас важлива підтримка небайдужих українців у будь-якій країні світу, – зазначив голова Коордштабу. – Лише спільними зусиллями ми зможемо досягнути поставленої мети – визволити й повернути з російської неволі всіх наших громадян», — зазначив Буданов.

Світовий Конґрес Українців представляє інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об'єднуючи українські громади з понад 80 країн.

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