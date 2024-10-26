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Координационный штаб и Всемирный Конгресс Украинцев будут работать с военнопленными и их семьями

13:35, 26 октября 2024
Координационный штаб и Всемирный Конгресс Украинцев подписали меморандум в поддержку военнопленных.
Координационный штаб и Всемирный Конгресс Украинцев будут работать с военнопленными и их семьями
Источник фото: koordshtab.gov.ua
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Председатель Координационного штаба Кирилл Буданов и президент Всемирного Конгресса Украинцев Павел Грод подписали Меморандум о сотрудничестве, который будет способствовать поддержке военнопленных и их семей.

Согласно информации Координационного штаба, документ определяет условия партнерства для защиты прав украинских Защитников и Защитниц, находящихся во вражеском плену, а также их семей. Кроме того, Меморандум декларирует поддержку всех украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Координаторы сотрудничества будут сосредоточены на защите прав тех, кто подлежит принудительному содержанию на территории врага. Основными направлениями деятельности являются:

  • гуманитарная помощь, социально-правовая защита и волонтерство;
  • медицинская помощь, психологическая и физическая реабилитация;
  • национальная идентичность, культура и просвещение;
  • международная адвокация и дипломатическое влияние на вызовы безопасности.

«Для нас важна поддержка неравнодушных украинцев в любой стране мира, - отметил председатель Коордштаба, - Только совместными усилиями мы сможем достичь поставленной цели - освободить и вернуть из российской неволи всех наших граждан», - отметил Буданов.

Всемирный Конгресс Украинцев представляет интересы более 20 миллионов украинцев в диаспоре, объединяя украинские общины из более чем 80 стран.

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