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G7 утвердила 50-миллиардный кредит для Украины – основные положения

13:17, 26 октября 2024
Двусторонние кредиты будут выплачиваться частями Украине в период с 1 декабря 2024 года до 31 декабря 2027 года.
G7 утвердила 50-миллиардный кредит для Украины – основные положения
Источник фото: kantei.go.jp
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Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», лидеры стран G7 приняли решение о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов из замороженных активов России, как указано в совместном заявлении, обнародованном во время саммита G7 в Италии. Эти средства будут выделяться в рамках программы экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) и будут предоставляться в соответствии с законодательством государств Большой семерки и международного права.

В стейтменте G7 о предоставлении кредита Украине отмечается:

«Распределение поступлений от чрезвычайных доходов, возникающих из российских государственных активов для погашения кредиторов ERA, будет управляться через Механизм кредитной кооперации для Украины (ULCM), который недавно был согласован созаконодателями ЕС. Распределение для погашения кредиторов G7 будет пропорциональным основной сумме каждого двустороннего кредита.

Каждый двусторонний кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. Двусторонние кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины в период с 1 декабря 2024 года до 31 декабря 2027 года, частями, которые будут отвечать неотложным финансовым потребностям Украины. Поддержка от кредитов ERA является дополнением к другим источникам официальной помощи, включая Фонд для Украины ЕС и Расширенный фонд МВФ. Средства от кредитов будут предоставлены через различные каналы, среди которых, но не ограничиваясь, кредит на макрофинансовую помощь (MFA) от ЕС, многосторонний администрируемый счет МВФ для Украины и новый FIF для Украины при Всемирном банке.

Члены G7 обязуются тесно сотрудничать, чтобы обеспечить координацию и согласованность между двусторонними кредитами в течение всего периода действия инициативы кредитования ERA на благо Украины».

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кредит G7

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