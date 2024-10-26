G7 затвердила 50-мільярдний кредит для України – основні положення

Двосторонні кредити виплачуватимуться частинами Україні в період з 1 грудня 2024 року до 31 грудня 2027 року.

Джерело фото: kantei.go.jp

Як раніше писала «Судово-юридична газета», лідери країн G7 ухвалили рішення про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених активів росії, як зазначено в спільній заяві, оприлюдненій під час саміту G7 в Італії. Ці кошти виділятимуться в рамках програми екстреного кредитування Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) та будуть надаватися відповідно до законодавства держав Великої сімки і міжнародного права.

У стейтменті G7 про надання кредиту Україні зазначається:

«Розподіл надходжень від надзвичайних доходів, що виникають із російських державних активів для погашення кредиторів ERA, буде керуватися через Механізм кредитної кооперації для України (ULCM), який нещодавно був узгоджений співзаконодавцями ЄС. Розподіл для погашення кредиторів G7 буде пропорційним до основної суми кожного двостороннього кредиту.

Кожен двосторонній кредит набуде чинності не пізніше 30 червня 2025 року. Двосторонні кредити будуть повністю виплачені на користь України в період з 1 грудня 2024 року до 31 грудня 2027 року, частинами, які відповідатимуть нагальним фінансовим потребам України. Підтримка від кредитів ERA є додатком до інших джерел офіційної допомоги, включно з Фондом для України ЄС та Розширеним фондом МВФ. Кошти від кредитів будуть надані через різні канали, серед яких, але не обмежуючись, кредит на макрофінансову допомогу (MFA) від ЄС, багатосторонній адміністрований рахунок МВФ для України та новий FIF для України при Світовому банку.

Члени G7 зобов’язуються тісно співпрацювати, щоб забезпечити координацію та узгодженість між двосторонніми кредитами протягом усього періоду дії ініціативи кредитування ERA на благо України».

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