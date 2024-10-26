Кабмин частично возобновил бронирование военнообязанных

Но аудит критических предприятий продлится до 15 ноября.

Работники, которые получили статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок. Такое протокольное решение по предложению первого заместителя Министра обороны согласовано на заседании Правительства 25 октября. Об этом сообщает Правительственный портал.

Это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе тех, которые работают на оборону.

В то же время аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, которые были приняты в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября. Причина аудита - аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений.

По результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и, носят ли они потенциально коррупционный характер. На основе этих данных Правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны, и в пользу нашей экономики.

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