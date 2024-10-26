В Днепре в результате российской атаки повреждена больница имени Мечникова, – Зеленский

В Днепре больница и жилые районы получили значительные повреждения в результате атаки россии.

Больница имени Мечникова в Днепре получила повреждения в результате атаки россии в ночь на 26 октября. Это одна из ключевых больниц Украины, о чем сообщил Президент Владимир Зеленский.

Глава государства отреагировал на ночные обстрелы, которые также поразили Киев, Днепр, Сумскую и Хмельницкую области. «После всего, сказанного в Казани (на саммите БРИКС, - ред.), российские убийцы вернулись к своему привычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война», - отметил Зеленский.

Он подтвердил, что в результате атак на Днепр пострадали не только больница имени Мечникова, но и жилые дома. В результате обстрелов погибли три человека, среди них ребенок, а в Киеве жертвой атаки стала 14-летняя девочка.

«Уже третий год продолжается эта война, которая имеет только одного виновника - москву. Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, которое способно заставить его к прекращению террора и войны. Надежные мир и безопасность приобретаются только благодаря силе и решимости», - подчеркнул президент.

Напомним ночью россия осуществила ракетный удар по Днепру - среди погибших дети.

Также в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Киеве, погибла несовершеннолетняя девочка.

Кроме того, на Киевщине в результате атаки дронов возникли пожары - пострадал 13-летний ребенок.

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