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Вночі росія здійснила ракетний удар по Дніпру – серед загиблих діти

10:53, 26 жовтня 2024
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 20.
Вночі росія здійснила ракетний удар по Дніпру – серед загиблих діти
Джерело фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
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У ніч на 26 жовтня російські війська завдали ударів по Нікопольщині, атакуючи райцентр та Марганецьку громаду з використанням дронів-камікадзе та артилерії. Пошкоджено інфраструктуру, проте людей не постраждало.

У Дніпрі, тим часом, зросла кількість загиблих внаслідок російського нападу. Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вже 20 осіб отримали поранення, серед яких дві дівчинки віком 8 та 16 років, а також двоє 17-річних хлопців.

«Вже 20 постраждалих у Дніпрі. Серед них діти: дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців.  Серед пошкодженого – лише цивільні об'єкти», — повідомив станом на 10:32 голова ОВА.

Поранення зазнав також 17-річний хлопець, який наразі перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. Внаслідок ракетного удару в місті постраждали кілька локацій: знищено двоповерховий житловий будинок та гараж, пошкоджено 13 багатоквартирних і два приватні будинки, а також 30 автомобілів. Удар також завдав шкоди лікарні.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, внаслідок атаки загинули дві жінки та 14-річна дівчинка. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в результаті влучання російського дрона у багатоповерхівку в Києві, загинула неповнолітня дівчинка.

Крім того, на Київщині в результаті атаки дронів виникли пожежі – постраждала 13-річна дитина.

Джерело фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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Дніпро

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