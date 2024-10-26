1 232 домогосподарства вже отримали допомогу.

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Прикордонні громади Чернігівщини почали отримувати грошові виплати на опалення, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Виплати надаються населеним пунктам, які розташовані в 10-кілометровій зоні від державного кордону з росією, зокрема Городнянській, Корюківській, Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській громадам.

Згідно з інформацією Чернігівської обласної військової адміністрації, наразі 1 232 домогосподарства вже отримали кошти від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а загалом допомога охопить 4 293 домогосподарства.

Крім того, міжнародні партнери також надають підтримку іншим громадам області, особливо вразливим категоріям населення. Вони отримають тверде паливо у натуральній формі або грошову допомогу на його придбання. Загальна кількість таких домогосподарств перевищує 6 тисяч, з яких близько 4,5 тисячі розташовані в прикордонних громадах з росією, а майже тисяча — на кордоні з Білоруссю.

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