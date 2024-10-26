Державі повернули 5 земельних ділянок у Одеській та Черкаській областях

Міноборони у взаємодії з Мінʼюстом повернуло Україні 5 земельних ділянок площею 170 гектарів.

Джерело фото: ArmyInform

Міністерство оборони України спільно з Міністерством юстиції повернуло державі 5 земельних ділянок площею близько 170 гектарів в Одеській та Черкаській областях. Ці ділянки, що раніше входили до складу земель оборони і використовувалися для підготовки особового складу, були незаконно виведені у приватну власність, про що повідомило Міноборони.

У процесі системного моніторингу було виявлено, що земельні ділянки, ринкова вартість яких перевищує 10 мільйонів гривень, були неправомірно відчужені органами місцевого самоврядування і використовувалися для ведення господарської діяльності з метою отримання прибутку.

Антирейдерська комісія Мінʼюсту задовольнила кілька звернень Міноборони щодо скасування незаконної реєстрації цих земель. Це сприятиме зміцненню спроможностей Сил оборони у виконанні своїх завдань.

Протягом останніх трьох місяців на підставі судових рішень було повернуто та оформлено 1 500 гектарів земель полігону в Одеській області, які були захоплені та незаконно засівалися. Наразі триває активна робота з повернення ще близько 1 000 гектарів земель цього полігону.

Головне управління земель оборони та фондів Міноборони підкреслює, що такі земельні ділянки мають особливе стратегічне значення, тому їх незаконне використання шкодить інтересам держави і є неприпустимим.

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