Государству вернули 5 земельных участков в Одесской и Черкасской областях

Минобороны во взаимодействии с Минюстом вернуло Украине 5 земельных участков площадью 170 гектаров.

Источник фото: ArmyInform

Министерство обороны Украины совместно с Министерством юстиции вернуло государству 5 земельных участков площадью около 170 гектаров в Одесской и Черкасской областях. Эти участки, ранее входившие в состав земель обороны и использовавшиеся для подготовки личного состава, были незаконно выведены в частную собственность, о чем сообщило Минобороны.

В процессе системного мониторинга было выявлено, что земельные участки, рыночная стоимость которых превышает 10 миллионов гривен, были неправомерно отчуждены органами местного самоуправления и использовались для ведения хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.

Антирейдерская комиссия Минюста удовлетворила несколько обращений Минобороны об отмене незаконной регистрации этих земель. Это будет способствовать укреплению возможностей Сил обороны в выполнении своих задач.

В течение последних трех месяцев на основании судебных решений было возвращено и оформлено 1 500 гектаров земель полигона в Одесской области, которые были захвачены и незаконно засевались. Сейчас идет активная работа по возвращению еще около 1 000 гектаров земель этого полигона.

Главное управление земель обороны и фондов Минобороны подчеркивает, что такие земельные участки имеют особое стратегическое значение, поэтому их незаконное использование вредит интересам государства и недопустимо.

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