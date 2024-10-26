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Певица Бейонсе поддержала Камалу Харрис на митинге в Техасе

11:47, 26 октября 2024
Бейонсе на митинге в Хьюстоне: «Ваш голос - один из самых ценных инструментов».
Певица Бейонсе поддержала Камалу Харрис на митинге в Техасе
Источник фото: The Hill
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Американская певица Бейонсе выступила с речью на митинге в Хьюстоне, штат Техас, 25 октября, где выразила поддержку кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис. Об этом сообщает The Hill.

«Мы все являемся частью чего-то значительно большего. Мы должны проголосовать. Вы нам нужны... Пришло время спеть новую песню - песню, которая началась 248 лет назад. Старые нотки падения, раздора, отчаяния уже не звучат», - заявила Бейонсе.

Она подчеркнула, что на митинге она не только как звезда, а как мать, которая стремится обеспечить своим детям свободу. «Я здесь как мать, которая глубоко заботится о мире, в котором живут мои дети и все наши дети, мир, где мы можем свободно распоряжаться своим телом, мир, где мы не разделены. Мы нуждаемся в вас. Ваш голос имеет силу и значение. Ваш голос - один из самых ценных инструментов, и вы нам нужны», - добавила она.

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США выборы Камала Харрис

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