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Співачка Бейонсе підтримала Камалу Гарріс на мітингу в Техасі

11:47, 26 жовтня 2024
Бейонсе на мітингу в Х'юстоні: «Ваш голос – один із найцінніших інструментів».
Співачка Бейонсе підтримала Камалу Гарріс на мітингу в Техасі
Джерело фото: The Hill
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Американська співачка Бейонсе виступила з промовою на мітингу в Х'юстоні, штат Техас, 25 жовтня, де висловила підтримку кандидатці в президенти США від Демократичної партії Камалі Гарріс. Про це повідомляє The Hill.

«Ми всі є частиною чогось значно більшого. Ми повинні проголосувати. Ви нам потрібні... Настав час заспівати нову пісню - пісню, яка почалася 248 років тому. Старі нотки падіння, розбрату, відчаю вже не лунають», — заявила Бейонсе.

Вона підкреслила, що на мітингу вона не лише як зірка, а як мати, яка прагне забезпечити своїм дітям свободу. «Я тут як мати, яка глибоко піклується про світ, у якому живуть мої діти й всі наші діти, світ, де ми можемо вільно розпоряджатися своїм тілом, світ, де ми не розділені. Ми потребуємо вас. Ваш голос має силу і значення. Ваш голос - один із найцінніших інструментів, і ви нам потрібні», — додала вона.

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США вибори Камала Гарріс

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