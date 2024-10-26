Пограничные общины Черниговщины начали получать денежные выплаты на отопление

1 232 домохозяйства уже получили помощь.

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Приграничные общины Черниговщины начали получать денежные выплаты на отопление, сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Выплаты предоставляются населенным пунктам, которые расположены в 10-километровой зоне от государственной границы с россией, в частности Городнянской, Корюковской, Новгород-Северской, Семеновской и Сновской общинам.

Согласно информации Черниговской областной военной администрации, сейчас 1 232 домохозяйства уже получили средства от Международного Комитета Красного Креста, а в целом помощь охватит 4 293 домохозяйства.

Кроме того, международные партнеры также оказывают поддержку другим общинам области, особенно уязвимым категориям населения. Они получат твердое топливо в натуральной форме или денежную помощь на его приобретение. Общее количество таких домохозяйств превышает 6 тысяч, из которых около 4,5 тысячи расположены в приграничных громадах с россией, а почти тысяча - на границе с Беларусью.

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