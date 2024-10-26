На Київщині в результаті атаки дронів виникли пожежі – постраждала 13-річна дитина

У Київській області зафіксовано пожежі та руйнування через атаку дронів.

Джерело фото: ДСНС

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У ніч на 26 жовтня Київська область зазнала атаки дронів, що призвело до пожеж та руйнувань, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. У результаті обстрілу постраждала дитина 2011 року народження.

В Ірпені через падіння уламків дрона загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. Рятувальники ліквідували пожежу о 01:12.

У Бориспільському районі внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і гараж, а в гуртожитку вибито вікна.

В Обухівському районі рятувальники загасили пожежу на даху житлового будинку.

Нагадаємо, в результаті влучання російського дрона у багатоповерхівку в Києві, загинула неповнолітня дівчинка.

Джерело фото: ДСНС

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