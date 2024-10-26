Практика судів
  1. В Україні

В результаті влучання російського дрона у багатоповерхівку в Києві, загинула неповнолітня дівчинка

08:29, 26 жовтня 2024
В результаті влучання дрона 1 загибла та 6 постраждалих.
В результаті влучання російського дрона у багатоповерхівку в Києві, загинула неповнолітня дівчинка
Джерело фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомлялося, увечері 25 жовтняу Києві російський БпЛА влучив у житловий будинок, в результаті чого постраждали 17, 18, 19  поверхи. Внаслідок влучання російського дрона по багатоповерхівці у Солом'янському районі загинула дівчинка 2009 року народження, постраждали шестеро мешканців, одну людину шпиталізували. Про це повідомили в КМВА.

За даними поліції, уламками пошкоджено автівки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Пожежу вдалось локалізувати та оперативно ліквідувати.

Для жителів будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги.

«Установлено, що 25 жовтня 2024 року близько 21 години внаслідок атаки російських у БпЛА на столицю у 24-поверховому будинку у Солом'янському районі виникла пожежа у двох квартирах на 20 та 21 поверхах, а також частково пошкоджено квартири з 17 по 21 поверх», – повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Непридатні виключені з військового обліку чоловіки мають з’являтися до ТЦК особисто, якщо цих даних немає в реєстрі «Оберіг» – суд

В 2021 році ВЛК визнала чоловіка непридатним до служби, його виключили з військового обліку, але оскільки ці дані не перенесли до Реєстру «Оберіг» йому потрібно їхати до ТЦК особисто, а не надсилати документи поштою – рішення суду.

Україна має прийняти закон про створення Вищого суду з публічно-правових спорів до кінця грудня 2024 року – меморандум з МВФ

Відбирати нових суддів Вищого суду з публічно-правових спорів будуть під час конкурсу з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи – Офіс Генпрокурора

Прокурори не зможуть отримувати пенсію одночасно із заробітною платою – Офіс Генпрокурора

Після листа МЗС щодо загрози неотримання траншу від ЄС комітет підтримав законопроект про угоди корупціонерів зі слідством

У разі неприйняття закону про пом’якшення покарання корупціонерам, які укладуть угоди зі слідством, Україна ризикує не отримати 4 млрд євро від ЄС.

Чому батько не може встановити факт самостійного виховання дитини в межах окремого провадження – Велика Палата Верховного Суду висловила позицію

Мати виїхала за кордон у лютому 2022 року та не брала участі у вихованні сина, і чоловік звернувся до суду за встановленням факту самостійного виховання дитини батьком – що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Ганечко
    Олена Ганечко
    член Ради суддів України, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Галина Мигаль
    Галина Мигаль
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Пєсков
    В'ячеслав Пєсков
    суддя Великої Палати Верховного Суду