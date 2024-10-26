В результаті влучання російського дрона у багатоповерхівку в Києві, загинула неповнолітня дівчинка

В результаті влучання дрона 1 загибла та 6 постраждалих.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Як раніше повідомлялося, увечері 25 жовтняу Києві російський БпЛА влучив у житловий будинок, в результаті чого постраждали 17, 18, 19 поверхи. Внаслідок влучання російського дрона по багатоповерхівці у Солом'янському районі загинула дівчинка 2009 року народження, постраждали шестеро мешканців, одну людину шпиталізували. Про це повідомили в КМВА.

За даними поліції, уламками пошкоджено автівки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Пожежу вдалось локалізувати та оперативно ліквідувати.

Для жителів будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги.

«Установлено, що 25 жовтня 2024 року близько 21 години внаслідок атаки російських у БпЛА на столицю у 24-поверховому будинку у Солом'янському районі виникла пожежа у двох квартирах на 20 та 21 поверхах, а також частково пошкоджено квартири з 17 по 21 поверх», – повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

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