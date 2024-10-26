В результате попадания российского дрона в многоэтажку в Киеве, погибла несовершеннолетняя девочка

В результате попадания дрона 1 погибшая и 6 пострадавших.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Как ранее сообщалось, вечером 25 октября в Киеве российский БпЛА попал в жилой дом, в результате чего пострадали 17, 18, 19 этажи. В результате попадания российского дрона по многоэтажке в Соломенском районе погибла девочка 2009 года рождения, пострадали шесть жителей, одного человека госпитализировали. Об этом сообщили в КГГА.

По данным полиции, обломками повреждены автомобили. Информация о пострадавших уточняется.

Пожар удалось локализовать и оперативно ликвидировать.

Для жителей дома развернули мобильную палатку для оказания необходимой помощи.

«Установлено, что 25 октября 2024 года около 21 часа в результате атаки российских БПЛА на столицу в 24-этажном доме в Соломенском районе возник пожар в двух квартирах на 20 и 21 этажах, а также частично повреждены квартиры с 17 по 21 этаж», - сообщили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

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