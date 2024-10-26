На Киевщине в результате атаки дронов возникли пожары – пострадал 13-летний ребенок

В Киевской области зафиксированы пожары и разрушения из-за атаки дронов.

Источник фото: ГСЧС

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В ночь на 26 октября Киевская область подверглась атаке дронов, что привело к пожарам и разрушениям, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В результате обстрела пострадал ребенок 2011 года рождения.

В Ирпене из-за падения обломков дрона загорелся двухэтажный гараж, пристроенный к хостелу. Спасатели ликвидировали пожар в 01:12.

В Бориспольском районе в результате атаки повреждены частный дом и гараж, а в общежитии выбиты окна.

В Обуховском районе спасатели потушили пожар на крыше жилого дома.

Напомним, в результате попадания российского дрона в многоэтажку в Киеве, погибла несовершеннолетняя девочка.

Источник фото: ГСЧС

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