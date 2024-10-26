26 октября – какой сегодня праздник и главные события

26 октября отмечают День перемен к лучшему.

Фото: 5 канал

26 октября в Украине отмечают День перемен к лучшему и чтят память святого великомученика Димитрия Мироточца. В этот день православные вспоминают воинов, а многие верующие посещают могилы родных. Православная церковь Украины по новому стилю сегодня чтит память Дмитрия Солунского, а по старому календарю - Иверскую икону Богоматери и мучеников Злату, Агафонику и Карпа.

События 26 октября в истории:

1636 - основание Гарвардского колледжа в США, который впоследствии станет одним из ведущих университетов мира.

1810 - аннексия Западной Флориды Соединенными Штатами.

1861 - немец Филипп Рейс демонстрирует свое изобретение - телефон.

1863 - образование Международного Красного Креста в Женеве.

1863 - создание Английской футбольной ассоциации в Лондоне.

1900 - открытие первой линии метро в Нью-Йорке.

1905 - разрыв союза между Швецией и Норвегией.

1938 - компания DuPont разрабатывает новый материал - нейлон.

1938 - Августин Волошин становится премьер-министром автономного правительства Подкарпатской Руси.

1939 - «Народное Собрание Западной Украины» во Львове принимает декларации о вхождении в УССР и национализации земель и банков.

1944 - войска США наносят сокрушительный удар японскому флоту на Филиппинах.

2014 - парламентские выборы в Украине.

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