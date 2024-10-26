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26 октября – какой сегодня праздник и главные события

09:24, 26 октября 2024
26 октября отмечают День перемен к лучшему.
26 октября – какой сегодня праздник и главные события
Фото: 5 канал
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26 октября в Украине отмечают День перемен к лучшему и чтят память святого великомученика Димитрия Мироточца. В этот день православные вспоминают воинов, а многие верующие посещают могилы родных. Православная церковь Украины по новому стилю сегодня чтит память Дмитрия Солунского, а по старому календарю - Иверскую икону Богоматери и мучеников Злату, Агафонику и Карпа.

События 26 октября в истории:

  • 1636 - основание Гарвардского колледжа в США, который впоследствии станет одним из ведущих университетов мира.
  • 1810 - аннексия Западной Флориды Соединенными Штатами.
  • 1861 - немец Филипп Рейс демонстрирует свое изобретение - телефон.
  • 1863 - образование Международного Красного Креста в Женеве.
  • 1863 - создание Английской футбольной ассоциации в Лондоне.
  • 1900 - открытие первой линии метро в Нью-Йорке.
  • 1905 - разрыв союза между Швецией и Норвегией.
  • 1938 - компания DuPont разрабатывает новый материал - нейлон.
  • 1938 - Августин Волошин становится премьер-министром автономного правительства Подкарпатской Руси.
  • 1939 - «Народное Собрание Западной Украины» во Львове принимает декларации о вхождении в УССР и национализации земель и банков.
  • 1944 - войска США наносят сокрушительный удар японскому флоту на Филиппинах.
  • 2014 - парламентские выборы в Украине.

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