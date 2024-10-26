26 жовтня — яке сьогодні свято та головні події

09:24, 26 жовтня 2024
26 жовтня відзначають День змін на краще.
Фото: 5 канал
26 жовтня в Україні відзначають День змін на краще та вшановують пам'ять святого великомученика Димитрія Мироточця. У цей день православні згадують воїнів, а багато вірян відвідують могили рідних. Православна церква України за новим стилем сьогодні вшановує пам'ять Дмитра Солунського, а за старим календарем — Іверську ікону Богоматері та мучеників Злату, Агафоніку і Карпа.
Події 26 жовтня в історії:
- 1636 — заснування Гарвардського коледжу в США, який згодом стане одним із провідних університетів світу.
- 1810 — анексія Західної Флориди Сполученими Штатами.
- 1861 — німець Філіпп Рейс демонструє свій винахід — телефон.
- 1863 — утворення Міжнародного Червоного Хреста в Женеві.
- 1863 — створення Англійської футбольної асоціації в Лондоні.
- 1900 — відкриття першої лінії метро в Нью-Йорку.
- 1905 — розрив союзу між Швецією та Норвегією.
- 1938 — компанія DuPont розробляє новий матеріал — нейлон.
- 1938 — Августин Волошин стає прем'єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі.
- 1939 — «Народні Збори Західної України» у Львові ухвалюють декларації про входження до УРСР і націоналізацію земель та банків.
- 1944 — війська США завдають нищівного удару японському флоту на Філіппінах.
- 2014 — парламентські вибори в Україні.
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