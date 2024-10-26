26 жовтня — яке сьогодні свято та головні події

26 жовтня відзначають День змін на краще.

Фото: 5 канал

26 жовтня в Україні відзначають День змін на краще та вшановують пам'ять святого великомученика Димитрія Мироточця. У цей день православні згадують воїнів, а багато вірян відвідують могили рідних. Православна церква України за новим стилем сьогодні вшановує пам'ять Дмитра Солунського, а за старим календарем — Іверську ікону Богоматері та мучеників Злату, Агафоніку і Карпа.

Події 26 жовтня в історії:

1636 — заснування Гарвардського коледжу в США, який згодом стане одним із провідних університетів світу.

1810 — анексія Західної Флориди Сполученими Штатами.

1861 — німець Філіпп Рейс демонструє свій винахід — телефон.

1863 — утворення Міжнародного Червоного Хреста в Женеві.

1863 — створення Англійської футбольної асоціації в Лондоні.

1900 — відкриття першої лінії метро в Нью-Йорку.

1905 — розрив союзу між Швецією та Норвегією.

1938 — компанія DuPont розробляє новий матеріал — нейлон.

1938 — Августин Волошин стає прем'єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі.

1939 — «Народні Збори Західної України» у Львові ухвалюють декларації про входження до УРСР і націоналізацію земель та банків.

1944 — війська США завдають нищівного удару японському флоту на Філіппінах.

2014 — парламентські вибори в Україні.

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